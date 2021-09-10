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Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

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Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

Elazığ'da 3 Eylül'de başlayan Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

Elazığ'da 3 Eylül'de başlayan Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

Türkiye'nin 61 ilinden 133 kadın 409 erkek olmak üzere toplam 542 sporcunun katıldığı Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi. Kıran kırana geçen müsabakalar sonunda perşembe günü bayanlarda, cuma günü ise erkeklerde madalyalar sahiplerini buldu. Kapanış töreninde organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen isimler plaketle ödüllendirildi. Düzenlenen törene Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ve davetliler katıldı.

"Elazığ'da düzenlediğimiz turnuva 2024 olimpiyatlarının temellerini oluşturacak"

Elazığ'da çok iyi bir organizasyonu tamamladıklarını kaydeden Türk Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Yaklaşık 800 kişi burada misafir olduk. Gerek valilik, gerek belediye ve gerekse Elazığlı hemşerilerimizin desteğiyle organizasyon çok güzel oldu. Doğu insanı misafirperverdir, kadirşinastır. Ben de Erzurumluyum ve çok güzel bir organizasyonu geride bırakıyoruz. Bugünün gençleri, yarının profesyonelleri. Buradan çıkacak olan arkadaşlarımızı kampa alacağız, kampta çıkacak sporcularımız Avrupa ve dünya şampiyonalarına gidecek. 2024 Paris Olimpiyatlarında buradan çıkacak sporcularımız olacaktır. Elazığ'da düzenlediğimiz turnuva 2024'ün de temellerini oluşturacak. Organizasyonu yaptığımız salon Türkiye'de çoğu ilde olmayan bir salon. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Türk dünyası Elazığ'da buluşacak"

Elazığ'da bir organizasyon daha düzenleneceğini müjdeleyen Gözgeç, "Türk topluluğu adı altında bir turnuva planlıyoruz. Bakanlığımızla görüşeceğiz. İnşallah yine bu salonda daha büyük bir organizasyon yaparız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şampiyonada dereceye girenlere ödülleri verildi. - ELAZIĞ

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Haber: Ahmet Uygur Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi - Haberler Spor
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