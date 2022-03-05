Ahmet Nur Çebi: Bana sahip çıkın

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Faizi nasıl karşılayacağız çözmemiz gerekiyor"

"Hem borcu kapatalım, hem gençleri oynatmayalım olmaz"

Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Üzülüyorum, bana sahip çıkın. Sizler bana sahip çıkmazsanız başarılı olamam. Ben gücü sizden alıyorum. Yetkiyi de bana siz verdiniz. 1 yılda ben 4 defa korona olacağım, kolum kırılacak, çıkarıp cebimden para vereceğim, sorunları çözmeye çalışacağım, 4 evimi ipotek vereceğim, ibra edilmesi hata. Bana sahip çıkın, seçin ama seçmeyin. Ben hata yapmadım arkadaşlar" dedi.

Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman ile aralarında geçen konuyla ilgili konuşan Çebi, "İstinaf bir yargılama sürecidir. Ben şahsım adına Fikret Orman ile olan problemlerimi biliyorsunuz. Bunu ben Beşiktaş üzerinden çözmeyeceğimi ifade ettim. Kendisiyle olan bu sorunlar nedeniyle kendisinin zarar görmesini isteyebileceğim bir hukuksuzluk içinde olmak istemiyorum. Yargılama doğru yapılmışsa istinafa gitmenin olumsuz bir şeyi olmaz. Burada alınan karar bence de doğrudur. O kararın istinaf tarafından onanacağını düşünüyorum. Benim böyle bir duruma kendisiyle hesaplaşmayı buradan görüyor gibi gözükmesini istemiyorum. Söz veriyorum, geçen hafta düğmeye bastım. Bu ibranın olmamasına sebebiyet veren bütçe aşımındaki konuyu inceleteceğime, tespit edeceğime ve bunu hukuk önünde de gerekli kişiler önünde yaptıracağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.