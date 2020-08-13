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Ahmet Koçyiğit: "Şu anda tescilli olarak dünyanın en iyi spor kulübü olduk"

Ankara'nın Çubuk ilçesinde faaliyetini sürdüren Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü'nde Başkan Ahmet Koçyiğit, dünyanın en iyi spor kulübü olduklarını iddia ederken, bu iddiasını da notere onaylattı.

Ahmet Koçyiğit:
13.08.2020 12:40 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:43

Ankara'nın Çubuk ilçesinde faaliyetini sürdüren Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü'nde Başkan Ahmet Koçyiğit, dünyanın en iyi spor kulübü olduklarını iddia ederken, bu iddiasını da notere onaylattı.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, farklı bir çalışmaya da imza attı. Açtıkları 18 branşta engelli ve engelsiz ayırt etmeden tüm yaş gruplarına sayı sınırı gözetmeksizin müracaat eden herkese eğitim verdiklerini belirten Koçyiğit, bu nedenle kendilerini dünyanın en iyi spor kulübü olarak gördüklerini söyledi.

Okuduğu bir kitaptan etkilenerek bu iddialarını notere onaylattığını kaydeden Koçyiğit, "Dünyanın en iyi spor kulübü ile ilgili belirlenen bir kriter henüz yok. Yaptığım araştırmada 18 ayrı branşta, engelli ve engelsizlere bir arada eğitim veren başka bir spor kulübü de yok. Tüm bunlara baktığımızda dünyanın en iyi spor kulübü olarak kendimizi ilan ettik. Bunu da 1 numaralı notere giderek tasdik ettirdim. Şu anda noter onaylı dünyanın en iyi spor kulübü olduk. Böyle bir şey yapmamızın amacı dünyada bizim kulübümüzün bir eşi olmadığını düşünüyoruz. Hem bundan dolayı hem de Çubuk halkının ve Çubuklu gençlerimizin çocuklarımızın her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de böyle bir şey yapmayı düşündük, denedik ve oldu. Şu anda tescilli olarak dünyanın en iyi spor kulübü olduk" diye konuştu.

Hem bir farkındalık oluşturduklarını hem de kulübün tanıtımını yaptıklarını dile getiren Koçyiğit, "Olur mu olmaz mı diye düşünüyorduk, bir deneyelim dedik oldu. Gayet de güzel oldu. İnşallah bundan sonra çocuklarımız dünyanın en iyi spor kulübünde spor yapma imkanı bulacaklar" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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