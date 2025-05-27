Ahmet Faruk Karslı kimdir, kaç yaşında, nereli? Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın serveti ne kadar?

Son günlerde yaşanan gelişmelerle birlikte, dijital ödeme platformu Papara'nın kurucusu ve CEO'su Ahmet Faruk Karslı, bir kez daha kamuoyunun ilgisini üzerine çekti. Özellikle sosyal medyada, "Ahmet Faruk Karslı kaç yaşında, nereli, serveti ne kadar?" gibi sorular gündeme gelirken, iş dünyasında öne çıkan bu isme dair detaylar araştırılmaya başlandı. Ahmet Faruk Karslı kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Faruk Karslı'nın serveti ne kadar? İşte, Ahmet Faruk Karslı ile ilgili araştırılanlar...

AHMET FARUK KARSLI KİMDİR?

Elektronik ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren Papara'nın kurucusu ve üst düzey yöneticisi olarak tanınan Ahmet Faruk Karslı, son dönemde adından sıkça söz ettiren isimlerden biri oldu. Gündemdeki gelişmelerin ardından "Ahmet Faruk Karslı kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, serveti ne kadar?" soruları kamuoyunun dikkatini çekti.

Ahmet Faruk Karslı kimdir

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Karslı, lise eğitimini St. Georg Avusturya Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak devam etmiştir.

İş hayatına hukuk ve finansal teknoloji sektörlerinde çeşitli görevlerde bulunarak başlayan Karslı, 2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.'yi kurarak dijital finans dünyasında önemli bir adım atmıştır. Şirket, 2016'da BDDK lisansı alarak resmî faaliyetlerine başlamış ve kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başarmıştır.

Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı kaç yaşında, nereli

Şubat 2025 itibarıyla yeniden Papara CEO'su olarak göreve dönen Karslı, şirketin uluslararası büyüme vizyonuna ve halka arz sürecine liderlik etmektedir.

Öte yandan, Papara'nın adının karıştığı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Ahmet Faruk Karslı dahil olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alınmış, şirketin de aralarında bulunduğu sekiz firmaya kayyum atanmasına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verilmiştir.

Ahmet Faruk Karslı'nın serveti ne kadar

AHMET FARUK KARSLI'NIN SERVETİ NE KADAR?

Ahmet Faruk Karslı'nın kişisel servetine dair net bir veri bulunmamakla birlikte, 2023 yılında İstanbul Boğazı'nda yer alan Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı'nı yaklaşık 200 milyon TL'ye satın aldığı bilgisi kamuoyunda dikkat çekmiştir.