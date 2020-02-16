16.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:49

AHMET DAVUTOĞLU PARTİSİNİN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NIN AÇILIŞINI YAPTI

Mertcan ÖZTÜRK/ GELECEK Partisi Genel Başkanı partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı. Küçükçekmece'deki il başkanlığının açılışını Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptı.Açılış töreninde konuşan Davutoğlu, "Bu hafta özel bir hafta. Bu hafta cemre havaya düşüyor. Baharın habercisi cemrenin havaya düştüğü haftadayız. Sonra suya sonra toprağa düşecek. İşte nasıl cemre havaya düştüğünde baharın habercisiyse Gelecek Partisi de ülkemizin iklimine bir bahar habercisidir. Allah cemremizi, mekanımızı hayırlı eylesin" dedi.

Davutoğlu ve beraberindekiler daha sonra il başkanlığının açılışını yaptı.

Kaynak: DHA