Ahmet Ağaoğlu'ndan Kulübe İhtar Çeken Burak Yılmaz'a Eleştiri: Nereden Nereye Geldik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu divan kurulunda önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, kulübe ihtarname çeken Burak Yılmaz'ı sert bir dille eleştirdi.

"NEREDEN NERELERE GELİNDİĞİNİ GÖRÜYORSUNUZ"

Ağaoğlu Divan Kurulu Toplantısında yaptığı açıklamada futbolculara verdikleri sözü 3 gün gecikmeli olarak gerçekleştirdiklerini belirterek " Futbolculara gecikmiş ödemelerinin 15 Mayıs'ta yapılacağının sözünü vermiştik. 3 gün gecikmeyle 18 Mayıs'ta ödemeyi yaptık. Bu arada konuşmamızın ardından 5 ay bekleyip 15 gün beklemeyen 8-9 futbolcu ihtar çekmişti 30 Nisan'a kadar ödenmesi için. Bunların içerisinden bir yerli futbolcumuz 15 Mayıs'a kadar beklemiş. 16'sında ise ihtar çekmiş. İşte durum bu. "Ben Trabzonspor kaptanıyım başka bir takımın kaptanın arkasından sahaya çıkmam" diyen futbolcu profilinden nerelere gelindiğini görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

O FUTBOLCU BURAK YILMAZ

Ağaoğlu'nun bahsettiği yerli futbolcu ise Almanya'da ameliyat olan Trabzonspor kaptanlarından Burak Yılmaz... Milli golcü, 16 Mayıs tarihinde kulübe ihtar göndererek alacaklarının ödenmesini talep etti.