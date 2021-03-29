Kırşehir'de "Ahi Çocuk Hatıra Ormanı" oluşturuldu
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Kırşehir'de "Ahi Çocuk Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de 'Ahi Çocuk Hatıra Ormanı' oluşturuldu

Kırşehir'in Mucur ilçesinde Ahi Çocuk Projesi kapsamında oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde Ahi Çocuk Projesi kapsamında oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mucur Kaymakamlığı himayesinde ilçe genelindeki ilkokullarda yürütülen "Ahi Çocuk Projesi" kapsamında planlanan "Ahi Çocuk Hatıra Ormanı" alanında fidan dikimi töreni düzenlendi.

Vali İbrahim Akın, Hamidiye Mahallesi'ndeki ağaçlandırma alanındaki törende çocuklarla fidan dikti.

Törende konuşan Akın, Ahi Çocuk Projesi'nin öğrencilere Ahi kültürünün kazandırılmasını hedeflediğini ifade etti.

Proje kapsamında fidan dikmenin çocuklara çevre bilincini aşılayacağını vurgulan Akın, şöyle devam etti:

"Bilindiği gibi 2021 Yılı Ahi Evran Yılı olarak ilan edilmiştir. Mucur Kaymakamlığımızca hazırlanan Ahi Çocuk Projesi de bu manada anlamlı olmuştur. Ahilik hepimizde olması gereken doğruluk, dürüstlük, kardeşlik ve paylaşımcılık gibi evrensel değerleri içinde barındıran, sanatla birleştiren bir felsefedir. Bu değerlerin mutlaka yaşatılması, çocuklarımıza aşılanması gerekmektedir. Hazırlanan bu projede de birçok etkinlik yer almaktadır."

Bu etkinliklerden birisinin de Ahi Çocuk Hatıra Ormanı oluşturulması olduğuna işaret eden Akın, "Diktiğimiz bu fidanlar çocuklarımızla beraber büyüyecek, geleceğimize nefes olacaktır. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle donatılarak yetiştirilmesini önemsiyoruz. Bugünkü fidan dikim etkinliği de çocuklarımızda çevre bilincinin yerleşmesine katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Mucur Kaymakamı Faruk Erdem de Ahi Çocuk Projesi kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Kırşehir'de 'Ahi Çocuk Hatıra Ormanı' oluşturuldu
Kırşehir'de 'Ahi Çocuk Hatıra Ormanı' oluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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