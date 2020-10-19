Ağrı Valisi Varol: "Ağrı'da Kovid-19 vaka sayılarında önemli düşüş sağladık"
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Ağrı Valisi Varol: "Ağrı'da Kovid-19 vaka sayılarında önemli düşüş sağladık"

19.10.2020 22:01 | Son Güncelleme: 19.10.2020 22:04
Ağrı Valisi Varol:

Ağrı Valisi Osman Varol, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında önemli bir düşüş sağladıklarını bildirdi.

Ağrı Valisi Osman Varol, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında önemli bir düşüş sağladıklarını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Varol başkanlığında gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'na, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Sağlık Müdürü Dr. Coşkun Daharlı ile kurul üyeleri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Varol, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılması gerekenler ile alınması gereken tedbirleri gözden geçireceklerini söyledi.

Osman Varol, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının önerileri doğrultusunda etkinlikler ve denetimler gerçekleştirileceğini kaydetti.

Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi Ağrı'mızda vaka sayılarında önemli düşüş sağladık. Başarı, aldığımız tedbirler ve özellikle vatandaşlarımızın bu tedbirlere uyumunun sonucudur. Ancak salgın henüz bitmedi. Tedbirleri aynı ciddiyet ve duyarlılıkla uygulamaya devam etmeliyiz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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