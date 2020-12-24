Ağrı'da Suriyeli ailenin oturduğu bir evde yangın çıktı

Ağrı'da Suriyeli ailenin oturduğu bir evde yangın çıktı

AĞRI - Ağrı'da Suriyeli ailenin oturduğu bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucunda güçlükle kontrol altına alındı.

Ağrı'nın merkeze bağlı Yaşar Eryılmaz Caddesi'nde bulunan ve Suriyeli bir ailenin oturduğu bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde çıkan yangını fark eden Suriyeli aile dışarıya çıkarak itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alırken, yangının çıktığı evde bulunan ve dumandan etkilenen bir kişi için olay yerine ambulans sevk edildi. Dumandan etkilenen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangının çıktığı evde büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN