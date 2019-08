Ağız tadında keyifli bayram için bu önerilere dikkat! 

09.08.2019 10:43

KALP VE MİDE RAHATSIZLIKLARI

Kurban Bayramı'na saatler kala uzmanlar, et tüketimi konusunda uyarıyor. Etin fazla tüketilmesinin sindirim rahatsızlıklarına bunun da ciddi sağlık sorunlarına neden olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Alper Çelik, "Bayramda ödem artışı, kalp rahatsızlığı, tansiyon yüksekliği ve mide problemleri yaşanabilir. Diyabet hastaları bu dönemde et ve yağlı yiyecek tüketimini arttırarak sağlıklı beslenmeyi bozmakta ve sağlıklarını tehlikeye atmaktadırlar" dedi.

ÖZELLİKLE DİYABET HASTALARI…

Kurban Bayramında, etin yanında şeker ve şekerli besin de arttığını ifade eden Çelik, "Özellikle obezite (şişmanlık), yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabeti (şeker hastalığı) olan kişilerin beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri gerekmektedir" uyarısında bulundu.

KİMLER DAHA AZ TÜKETMELİ?

Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp-damar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişilerin Kurban Bayramında yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeleri gerektiğini belirten Çelik, bu kişilerin eti kısıtlı miktarlarda tüketmeleri ve aşırıya kaçmamaları gerektiğini söyledi.

TAZE ETİN SİNDİRİMİ ZOR

Etin sindirilmesi zor olan bir besin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alper Çelik, "Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmeleri sağlık açısından daha doğrudur" tavsiyesinde bulundu. Çelik, diyabet hastalarının sakatat ve zengin et tüketimini kısıtlaması gerektiğini de özellikle vurguladı.

ET EN AZ 1 GÜN DİNLENSİN

Sağlıklı et tüketiminde sindirim kolaylığı açısından etin bir gün dinlendirilerek tüketilmesi gereklidir diyen Doç. Dr. Alper Çelik, "Pişirme usulü olarak söğüş et olarak pişirilmesi en ideal yöntem olmakla birlikte ızgara şeklinde servis sunumu tercih nedenleri arasında olmalıdır. Yağda pişirilen etler sindirimi zorlaştırmaktadır. Unutulmamalıdır ki, sindirimi zorlaştıran yiyecekler kalbide zora sokar. Kısacası ağız tadında keyifli bir bayram geçirmek için, diyabet, kalp ve damar hastaları kurban bayramında fazla et tüketmemeli, sakatat tüketiminden uzak durmalı, kan şekerini ve kolesterolünü yükseltmemelidir" diye konuştu.

