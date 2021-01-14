AGİT Dönem Başkanlığını üstlenen İsveç, "teşkilatın taahhütleri ve temel değerleri"ne odaklanacak

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin en önemli önceliğinin AGİT'in kuruluşunda belirlenen temel değerlere odaklanılarak, uluslararası sorunların çözümünde bu taahhüt ve değerlerin yeniden hatırlanması olacağını söyledi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin en önemli önceliğinin AGİT'in kuruluşunda belirlenen temel değerlere odaklanılarak, uluslararası sorunların çözümünde bu taahhüt ve değerlerin yeniden hatırlanması olacağını söyledi.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında AGİT Dönem Başkanı Linde ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid, açıklamalarda bulundu.

Linde, dünyanın her geçen gün farklı sınamalarla karşı karşıya kaldığını, çok taraflı iş birliği ve uluslararası hukukun sorgulandığı bir süreçten geçildiğini kaydederek, AGİT olarak kuruluşta belirlenen temel değerlerin neden hayata geçirildiğinin yeniden sorgulanması gerektiğini anlattı.

Ülkesinin ortak zorlukların çözümünde çok taraflı iş birliğini önemsediğini vurgulayan Linde, İsveç'in dönem başkanı olarak çok taraflı sistemin işlemesi için sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunun altını çizdi.

Linde, AGİT üyesi 57 ülkenin altına imza attığı değerler başta olmak üzere, kurumun kapsamlı güvenlik konseptini güçlü bir şekilde destekleyeceklerini kaydederek, siyasi ve ekonomik güvenlik, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve eşitlik gibi vazgeçilmez hususların birbiriyle ilişkili ve bağlantı olduğunu ifade etti.

"Taahhütlerimizi yerine getirerek, güvenliğimizi sağlarız"

AGİT'in üzerine kurulduğu ortak taahhütlerin önemine işaret eden Linde, "Birlikte, tüm AGİT ilkelerini ve taahhütlerini, tüm katılımcı devletler için acil ve meşru odak noktası olarak ilan ettik. Birbirimizi sorumlu tutarak taahhütlerimizin geçerliliğini koruduğundan emin oluruz. Taahhütlerimizi yerine getirerek, bölgemizin güvenli olduğundan emin oluruz. Kuruluşumuzun benzersiz değeri burada yatıyor." dedi.

Linde, Dağlık Karabağ, Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Beyaz Rusya'da süren gerginlik ve krizlere dikkati çekerek, "Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler ve çatışmaların yol açtığı acılar kesinlikle kabul edilemez. Bu nedenle bölgemizdeki çatışmaların çözümünü gündemimizin en üstünde tutmamız gerekiyor." diye konuştu.

"AGİT dünyanın en geniş güvenlik teşkilatı" vurgusu

AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid de yolsuzluk, insan kaçakçılığı, iyi yönetişim, insan hakları gibi konuların güvenlikle doğrudan ilişkili olduğunu, AGİT'in bu hususlarda yaptığı çalışmaların daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, AGİT'in Kuzey Amerika'dan Orta Asya'ya kadar etkili alanı olan tek güvenlik oluşumu olduğuna dikkati çekti.

Schmid, İsveç'in dönem başkanlığı süresince ele alacağı önceliklerin kendisi için de çok önemli olduğunu kaydederek, "Yapılacak çalışmalar bizim taahhütlerimiz, bizim güvenliğimiz ve bizim AGİT'imiz için olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan