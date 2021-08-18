Afyonkarahisarlı sporcular 10 madalya ile kente döndü
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Afyonkarahisarlı sporcular 10 madalya ile kente döndü

Afyonkarahisarlı sporcular 10 madalya ile kente döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Tokat'ta '2021 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri' müsabakalarına katılan Afyonkarahisarlı sporcular 10 madalya kazandı.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Tokat'ta '2021 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri' müsabakalarına katılan Afyonkarahisarlı sporcular 10 madalya kazandı.

Yarışma 10-14 Ağustos tarihleri arasında Tokat'ta yapıldı. Yapılan müsabakalara 58 ilden bin 127 sporcu katıldı. Gerçekleşen müsabakalarda Afyonkarahisar'ı temsil eden sporculardan Hüseyin Ateş, Fadime Ürküt, Gülçin Çaylan, Öznur İnan, Cemile Birlik ve Sultan Sivrihisarlı 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

Katıldıkları Türkiye Şampiyonasında sporcularının gösterdiği performans ve azimden gurur duyduğunu dile getiren Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Temsilcisi Suat Gökçimen, sırada Dünya Şampiyonluğu olduğunu belirterek, "Başarılı müsabakaların ardından 10 madalya ile ilimize dönmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinin ardından sporcularımla kısa bir dinlenmenin ardından tekrar çalışmalara başlıyoruz. Hedefimiz tüm dünyaya Türk'ün gücünü duyurmak. Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisarlı sporcular 10 madalya ile kente döndü
Afyonkarahisarlı sporcular 10 madalya ile kente döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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