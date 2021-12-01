Afyonkarahisar ve Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

KONYA (AA) - Afyonkarahisar ve Konya'da tütün ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte gümrük kaçağı tütün mamulü ile silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerin, İscehisar ilçesi ile Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 2 iş yeri, 2 ikametgah ve 2 araçta yapılan aramada 9 bin 220 doldurulmuş makaron, 16 kilogram kıyılmış tütün, 14 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca, 130 av malzemesi, 3 tütün doldurma makinesi ele geçirildi.

İscehisar'da H.A. ve Beyşehir'de M.A. gözaltına alındı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet