AFYONKARAHİSAR - Motokros şampiyonalarının final yarışları tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - Motokros şampiyonalarının final yarışları tamamlandı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Spor

Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final yarışları sona erdi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final yarışları sona erdi.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki yarışlara, Türkiye, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yaklaşık 140 sporcu katıldı.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda MX kategorisinde birinciliği Şakir Şenkalaycı, ikinciliği Eray Esentürk, üçüncülüğü Murat Başterzi kazanırken MX1'de Mustafa Çetin, ikinciliği Batuhan Demiryol, üçüncülüğü Galip Alp Baysan elde etti.

MX2 kategorisini Emircan Şenkalaycı birinci, Ata Kahvecioğlu ikinci, Ömer Ucum ise üçüncü sırada tamamladı.

MX 85 cc kategorisinde birinci Baran Bulut Kocaman, ikinci Ali Akkafa olurken üçüncülüğü Selen Tınaz göğüsledi.

MX 65 cc kategorisinde birinci Efe Okur, ikinci Ahmet Berkay Sarıay, üçüncü Kerem Yılmaz olurken 50CC kategorisinde birinciliği Poyraz Bor, ikinciliği Ahmet Akif Ulusan, üçüncülüğü ise Almila Vartemel elde etti.

Veteran kategorisinde Hüseyin Neziroğlu birinci, Engin Kır ikinci, Fahrettin Altınkök ise üçüncü oldu.

BMU Motokros Şampiyonası

BMU Motokros Şampiyonası MX kategorisinde birinciliği Şakir Şenkalaycı (Türkiye), ikinciliği Marin Dimitrov Marınov (Bulgaristan), üçüncülüğü ise Zoran Karanfılovskı (Romanya) elde etti.

MX1 kategorisinde birinci Michael Ivanov (Bulgaristan), ikinci Kouzis Panagıotıs (Yunanistan), üçüncü ise Mustafa Çetin (Türkiye) oldu.

MX 50 cc kategorisinde yarışı Poyraz Bor (Türkiye) birinci, Ahmet Akif Ulusan (Türkiye) ikinci, Almira Vartemel (Türkiye) üçüncü tamamladı.

"Geçtiğimiz yıl 85 takım Afyonkarahisar'da kampa girdi"

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ödül töreninde yaptığı konuşmada, motokros şampiyonalarına katılan sporcuları Afyonkarahisar'da ağırlamaktan memnun olduklarını dile getirdi.

Afyonkarahisar'ın termal otele sahip tek il olduğumuzu anımsatan Zeybek, "27 bin yatak kapasitemiz var. Yani termalin başkentiyiz. Gene mermerde Türkiye'nin başkentiyiz. Yumurta borsasında Türkiye borsasını Afyonkarahisar belirler. İçinde bulunduğumuz Spor Kompleksi olarak da 2 tane daha Avrupa standartlarında antrenman sahası yapıyoruz." dedi.

İnşallah Süper Lig takımlarını da Afyonkarahisar'da ağırlamaktan mutlu olacaklarını ifade eden Zeybek, "Geçtiğimiz yıl 85 takım Afyonkarahisar'da kampa girdi. Organizatörlerin özellikle Afyonkarahisar'ı tercih etmelerinin nedeni otellere yürüyüş mesafesinde olması, statların çok güzel, bakımlı olması." ifadelerini kullandı.

AFYONKARAHİSAR - Motokros şampiyonalarının final yarışları tamamlandı
AFYONKARAHİSAR - Motokros şampiyonalarının final yarışları tamamlandı
AFYONKARAHİSAR - Motokros şampiyonalarının final yarışları tamamlandı
AFYONKARAHİSAR - Motokros şampiyonalarının final yarışları tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı
Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı
Şenol Güneş, Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
Şenol Güneş, Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti
A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Bülent Turan Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Burcu Biricik Rahşan Gülşan
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Yiğit Şardan Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AFYONKARAHİSAR - Motokros şampiyonalarının final yarışları tamamlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 22:26:26. #1.15#

title