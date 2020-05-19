Afyonkarahisar Dazkırı'da 3.2 büyüklüğünde deprem
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Afyonkarahisar Dazkırı'da 3.2 büyüklüğünde deprem

AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde, Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afyonkarahisar Dazkırı'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:06

AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde, Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.35'te, merkez üssü Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikteki olurken, can ve mal kaybına neden olmadı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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