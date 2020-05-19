Afyonkarahisar Dazkırı'da 3.2 büyüklüğünde deprem AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde, Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde, Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.35'te, merkez üssü Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikteki olurken, can ve mal kaybına neden olmadı.

Kaynak: DHA