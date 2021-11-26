Afyonkarahisar'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüleri zorluyor.

Sis dolayısıyla kent merkezi ve kara yolları bağlantı güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, çevre yolları ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri sisin öğleden sonra etkisini yitireceğini bildirdi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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