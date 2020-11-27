Afyonkarahisar'da yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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Afyonkarahisar'da yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

27.11.2020 21:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 21:50
Afyonkarahisar'da yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Afyonkarahisar'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli ikinci kez çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Afyonkarahisar'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli ikinci kez çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen Irak uyruklu V.J.H.A. ve D.H.M, dün çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine polis ekipleri tarafından bugün tekrar adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 2018 yılında Suriye'nin Haseke-Daşişa bölgesinde terör örgütü DEAŞ karargahına düzenlenen operasyonda ele geçirilen listede adı geçen ve Afyonkarahisar'da bulundukları öğrenilen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 25 Kasım'da sabah saatlerinde adreslerine düzenlenen operasyonda Irak uyruklu V.J.H.A. ile D.H.M'yi yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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