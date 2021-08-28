Afyonkarahisar'da TSK Bando Takımı konser verdi
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Afyonkarahisar'da TSK Bando Takımı konser verdi

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'da TSK Bando Takımı konser verdi Büyük Taarruz Zaferi'nin 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Bando Takımı Afyonkarahisar'da konser verdi.

Afyonkarahisar'da TSK Bando Takımı konser verdi

AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz Zaferi'nin 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Bando Takımı Afyonkarahisar'da konser verdi.

Büyük Taarruz Zaferi ve Zafer Haftası Afyonkarahisar'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu çevrede TSK Bando Takımı Park Afyon AVM'de konser verdi. Birbirinden coşkulu marşlarla AVM'de vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşatan TSK Bando Takımı gün boyu konserlerine devam etti. Vatandaşlar unutulmaz anları cep telefonları ile kayıt altına alırken bazı vatandaşlar da alkış tutarak takıma eşlik etti. Öte yandan bando takımı tarafından yapılan açıklamada; çeşitli bölgelerde konserlerin devam edeceği belirtildi.

Afyonkarahisar'da TSK Bando Takımı konser verdi
Afyonkarahisar'da TSK Bando Takımı konser verdi
Afyonkarahisar'da TSK Bando Takımı konser verdi
Afyonkarahisar'da TSK Bando Takımı konser verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas

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