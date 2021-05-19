Afyonkarahisar'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
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Afyonkarahisar'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Afyonkarahisar'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Zülkarneyn Paltalı (24) idaresindeki 34 NKB 27 plakalı hafif ticari araç, Dinar-Çay kara yolu Akçaköy yakınlarında, Ali Osman S'nin (37) kullandığı 20 EM 756 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta sıkışan Paltalı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Paltalı'nın cesedi, Dinar Devlet Hastanesine gönderildi.

Tır sürücüsü Ali Osman S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
Afyonkarahisar'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
Afyonkarahisar'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
Afyonkarahisar'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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