Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'da dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken, etkili olan yağış sonrası kent merkezinde kar kalınlığı 6 santimetreye ulaştı.

Meteorolojinin kent için günler öncesinden yaptığı kar yağışı uyası dün gece itibari ile başladı. Karla karışık yağmur şeklinde başlayan daha sonra kara çeviren yağış kentte aralıklarla devam ediyor. Yağışın ardından kent merkezi beyaza bürünürken, yağış trafiği olumsuz etkiledi. Kentin ana arterleri ve işlek noktalarında özellikle sürücüler araçları ile ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti.

Kar yağışı nedeni ile Karayolları 31. Şube Şefliğine bağlı ekipler şehir bağlantı yollarını, İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yollarını açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Kar yağışının aralıklarla gün boyu devam etmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR