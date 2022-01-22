Afyonkarahisar'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantıda konuşan Çiçek, Afyonkarahisar'ın son yıllarda tanıtım atağına geçtiğini söyledi.

"Kadın kooperatifleri 6,5 milyon lira ciro yaptı"

Çiçek, yatırımlarla kentte daha büyük düşünülmeye başlandığını belirterek, "Yaptığımız Kadın Kültür Evleri projesiyle şu anda kadın kooperatiflerinde 69 kadın istihdam edildi. 8-9 ayda 69 kişi olduysa bu 100'e de çıkar. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen merkezdeki kadın Kültür Evi'ni bunun içine dahil etmedik. Bu geçen sürede kadın kooperatiflerimiz 6,5 milyon lira ciro yaptı." diye konuştu.

"2022 Afyonkarahisar'ın altın yılı olacak"

Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilçelerdeki OSB'lere yaptığı ziyaretlere değinen Çiçek, "Afyonkarahisar son 4-5 yılda büyük bir ivme ile ilerliyor. Ben Afyonkarahisar'ın gerçekten daha da büyüyeceğine, Türkiye'de sayılı iller arasına gireceğine, metropollerle, Avrupa'daki kentlerle yarışacağına yürekten inanıyorum. 2022 yılını Afyonkarahisar'ın altın yılı yapacağız." diye konuştu.

Toplantıya Vali Çiçek'in yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, İŞKUR Müdürü Ahmet Karakaya, Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, STK temsilcileri ve ilgililer katıldı.