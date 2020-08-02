Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
02.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:52
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Volkan Oskay (42) idaresindeki 34 BVV 403 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki İstasyon Kavşağı'nda, Elif Balaman (35) yönetimindeki 20 GP 762 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Tülay Oskay (41) ve Şükran Korkusuz (17) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA