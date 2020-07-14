Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu
Afyonkarahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
14.07.2020 22:01 | Son Güncelleme: 14.07.2020 22:04
Afyonkarahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde "fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini" yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyonda 2'si yabancı uyruklu 5 şüpheliyi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 1'i adli kontrol şartlı olmak üzere 2 kişi serbest bırakıldı.
Öte yandan yabancı uyruklu 2 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA