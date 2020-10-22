Afyonkarahisar'da FETÖ'den gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı

AFYONKARAHİSAR merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden Afyonkarahisar'da adliyeye sevk edilen 3'ü, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanarak adli kontrolle bırakıldı.

AFYONKARAHİSAR merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden Afyonkarahisar'da adliyeye sevk edilen 3'ü, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanarak adli kontrolle bırakıldı.

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli arandıkları tespit edilen ikisi muvazzaf, ikisi aktif görevdeki doktor ve ikisi de askeri okullardan ilişiği kesilen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda önceki gün Afyonkarahisar, Muğla, Kars, Ankara ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 5'i yakalanarak, gözaltına alındı.5 şüpheliden işlemleri tamamlanan 3'ü Afyonkarahisar'da adliyeye sevk edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheliden birinin Kars ve diğerinin de Muğla'nın Marmaris ilçesinde adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER