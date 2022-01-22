Afyonkarahisar beyaz örtüyle kaplandı ULAŞIMA KAR ENGELİ

ANTALYA (DHA) - Afyonkarahisar- Antalya karayolu kar nedeniyle TIR ve otobüslere kapanırken diğer araçların trafik akışı kontrollü sağlandı. Yolda bekletilen TIR şoförlerinden Mehmet Çelik (50), Finike'den Sakarya haline portakal götürmek için yola çıktığını söyleyerek, 'Buraya gelince polis yolu kapattı. Yolda kar ve kaza var diye burada bekliyoruz. Şu an eksi 6 derece. Arabada gıda maddesi olduğu için eksi 10'a, 11'de sıkıntı yaşarız. Buradaki arkadaşların hepsi sebze ve meyve taşıyor. Yolların bir an önce açılması gerekiyor' dedi.

'ÇOCUKLAR İLE BİRLİKTE ÇOK MUTLUYUZ'

Afyonkarahisar'ın uzun zamandır kar yağmayan ilçesinde ise aileler karın keyfini çıkardı. Karın yağmasını fırsat bilen çocuklar sokaklara çıkarak; kartopu oynayıp tepsi ve poşetlerle kaydı. Kar özlemi çektiğini belirten Yusuf Hancer (37), 'Sandıklımıza uzun zamandır kar yağmamıştı. Çoluk çocuk çok sevindik. Kartopu oynadık. Kızımla beraber kayıyoruz' dedi.

Çok mutlu olduklarını söyleyen Hasan Can Şahin (10), ise 'Uzun zamandır kar yağmıyordu. Biz çok sevindik. Kartopu savaşı yapıyoruz. Tepsinin üzerine oturuyoruz. Yukardan aşağı doğru kayıyoruz' dedi.