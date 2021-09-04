Afyonda patates hasadı başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kışlık patates hasadına başlandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kışlık patates hasadına başlandı.

Şuhut'ta yüksek rakımlı bölgesinde yetiştirilen çok güneş almasından dolayı ayrı bir lezzet olan "agria" cinsi patatesin hasadına başlandı. Tarlada çalışan kadınlar tarafından toplanan patatesler, çuvallanıyor. Kadınlarla renkli görüntülerin oluştuğu hasatta üreticiler bu yıl verimden memnun. Patates üreticileri bu yol Şuhut'ta 150 bin ton patates üretiminin olduğunu belirtirken, patatesin kilogram fiyatının ise 1 lira 90 kuruştan alıcı bulduğunu kaydetti.

Patates hasadında çalışan kadın Emine Keskin, 65 yaşına rağmen tarlada ter döktüğünü ve kazancını çocuklarına verdiğini söyledi.

Patates üreticiliği ve tüccarlığı yapan Ekrem Koç ise "Bu seneki kışlık patateslerin hasadına başladık. Verimlerimiz rekoltelerimiz gayet güzel lezzet farkıyla inşallah bu yıl güzel bir sezon olur. Geçtiğimiz yıl sıkıntılı bir dönemeç yaşadık. Mallarımızı pazarlayamadık ürünlerimiz fazlasıyla arttı rezil oldu. İnşallah bu lezzetli patatesleri ülkemize vatandaşlarımıza sunacağız. Yurt dışına da gönderiyoruz şu anda Dubai'ye mal gönderiyoruz. Allah inşallah devamını da getirmeyi nasip eder. Emekçi kardeşlerimiz gerçekten geçen sene rezil oldu. Biz bu işin hem de pazarlamasını yapan bir firmayız. Ülkemizde emek sarfettiğimiz için de gurur duyuyoruz. Elbette emeğimizin karşılığını alıyoruz ama yaptığımız iş gerçekten zahmetli ve sıkıntılı bir iş vatana millete hayırlı olur. Bin 650 liraya toprak altı aldım ben bu ürünü bin 900 liraya araba üstü pazarlama yapıyoruz. Bugün bir araba Dubai'ye gönderdik. Artarak ürünlerimiz devam edecek. İnşallah bereketini Cenabı Allah arttırır. Şuhut'ta eskilere göre girdiler çok pahalı olduğu için üreticilerimiz ekim hasat değiştirme gereği duydu. 250 bin ton hacmi olan ilçemizde yüz bin ile yüz 50 bin ton hasat bekleniyor bu sene" dedi.

Dubai'ye patates ihracatıyla ilgilenen Cihan Bey, "Şuhut ilçesine patates almaya geldim 'Agria' cinsi patates Şuhut'ta yetişiyor. Türkiye'nin en lezzetli patatesidir. Buradaki çiftçiler çoğunlukla bu patatesin ekimini yapıyorlar. Bu senede rekolte çok yüksek bu patates Şuhut'a özel bir bir patates. Patatesi bir lira 90 kuruşa aldım bunları Dubai'ye ihracat edeceğiz" dedi.

Genç Çiftçi Necati Erdoğdu konu ile ilgili açıklamalarında, "2020-2021 hasadına başlamış bulunmaktayız. Şuhut Patatesi'miz oldukça ünlüdür. Dubai'ye ihracat yapmaktayız. Benim yaşım 16 dededen gördüğümüz bir meslek" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı