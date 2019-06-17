Aftan yararlanmak için 19 bin kişi başvurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılının Haziran ayında başlatılan ve 15 Haziran 2019 yılında sona eren İmar Affı için Düzce'de 19 bin 146 kişi başvuru yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kaçak yapıların önüne geçmek için 2018 yılının Haziran ayında başlattığı İmar Affı uygulamasında Düzce'de 1 yılda 19 bin 146 kişi 60 bin 243 yapı için başvuru yaptı. Yapılan başvuruların 20 bin 14'ü konut bağımsız bölüm sayısı, 5 bin 808 tanesi ticari bağımsız bölüm sayısı ve 2 bin 421 tanesi ise diğer adı altında toplanan bağımsız bölümler için yapıldı.

İmar affı kapsamında başvuruda bulunan 19 bin 146 kişiden 15 bin 207 kişi hesaplanan miktar için toplamda 69 Milyon 810 Bin 69 lira ödeme yaptı. - DÜZCE

Kaynak: İHA