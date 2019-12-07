Afrin'e hava saldırısı: 3 ölü
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Afrin'e hava saldırısı: 3 ölü

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

07.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:25
Afrin'e hava saldırısı: 3 ölü

'nin Halep iline bağlı ilçesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.


Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesine hava saldırı düzenlendi. Yoldan geçen bir aracın hedef alındığı hava saldırısı sonucunda araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerin Ahrar El Şam örgütünün mensupları olduğunu aktardı. - HALEP

Kaynak: İHA
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