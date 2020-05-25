Afrin'de terör saldırısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afrin'de terör saldırısı

SURİYE'nin Afrin kentinde teröristler elektrik trafosuna yerleştirdikleri bombayı infilak ettirdi.

Afrin'de terör saldırısı
25.05.2020 23:14 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:14

SURİYE'nin Afrin kentinde teröristler elektrik trafosuna yerleştirdikleri bombayı infilak ettirdi. Yaralanan kimsenin olmadığı patlamanın ardından güvenlik güçleri alarm durumuna geçti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de bulunan askeri hastane yakınlarındaki elektrik trafosunda akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Raco Caddesi üzerinde meydana gelen patlama sonrası bölgede teyakkuz haline geçen yerel polisler önlem alıp inceleme yaptı. Trafoya PKK/YPG'li teröristler tarafından yerleştirildiği tahmin edilen el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla aktif hale getirildiği belirlendi. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, bayramı kana bulamayı hedefleyen teröristlerin belirlenerek yakalanmasına yönelin çalışmasını sürdürüyor.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Salgına kayıtsız kalan Brezilya lideri, 'katil' sloganıyla protesto edildi Haber
Salgına kayıtsız kalan Brezilya lideri, "katil" sloganıyla protesto edildi
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var Haber
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek Haber
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı Haber
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi
Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi
ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu
ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu
Parklarda çember, kafede paravan! İşte sosyal mesafeli yaratıcı çözümler
Parklarda çember, kafede paravan! İşte sosyal mesafeli yaratıcı çözümler
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı
Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde 'Uzun ince bir yoldayım' yoldayım türküsü çalındı
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Bergüzar Korel Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Bayram Jandarma Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Afrin'de terör saldırısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 23:17:56. #1.15#
title