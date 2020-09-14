Afrin'de patlama: 6 ölü, 20 yaralı (2)
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Afrin'de patlama: 6 ölü, 20 yaralı (2)

Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Afrin'de patlama: 6 ölü, 20 yaralı (2)
14.09.2020 20:24 | Son Güncelleme: 14.09.2020 20:28

Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Demirören Haber Ajansı'nın bölgedeki yerel kanyaklardan aldığı son bilgilere göre, patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.


Kaynak: DHA

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