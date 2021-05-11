Afrika'nın Renkleri Derneği Sudan'da 150 çocuğa bayramlık dağıttı
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Afrika'nın Renkleri Derneği Sudan'da 150 çocuğa bayramlık dağıttı

Afrika'nın Renkleri Derneği Sudan'da 150 çocuğa bayramlık dağıttı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika'nın Renkleri Derneği, Sudan'ın başkenti Hartum'da 150 çocuğa kıyafet desteğinde bulundu.

Afrika'nın Renkleri Derneği, Sudan'ın başkenti Hartum'da 150 çocuğa kıyafet desteğinde bulundu.

Derneğin Başkanı Yavuz Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram vesilesiyle başkentte 150 çocuğa bayramlık kıyafet hediye ettiklerini belirtti.

Dernek olarak Sudan'da insani yardım faaliyetleri yapmaya yeni başladıklarını ifade eden Atalay, "Bundan sonrası için kardeşlik bağlarını güçlendirecek birçok insani yardım faaliyetleri ve sosyal projelere imza attık." dedi.

Atalay, ayrıca dernek olarak dün ve bugün toplam 300 kişiye iftar verdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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