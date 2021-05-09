Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 666 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 666 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 666 bini aştı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 666 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 666 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı can kaybı sayısı 124 bin 510'a yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 666 bin 626 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 199 bin 567'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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