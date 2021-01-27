AFKOM'dan uyarı
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AFKOM'dan uyarı

27.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:09
AFKOM'dan uyarı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden (AFKOM), vatandaşlara tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmaları uyarısı geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden (AFKOM), vatandaşlara tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmaları uyarısı geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin yarın yüksek kesimlerinde kar, şehir merkezinde karla karışık yağmurun etkisinde kalacağı bekleniyor.

AFKOM, hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceği bu günde tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Yarın trafiğe çıkacak araçların kışlık lastiği takmalarını isteyen AFKOM yetkilileri, hususi araç sahiplerinin anılan gün ve tarihler arasında mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmaları, trafiğe çıkması zorunlu araçların zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulundu.

Yetkililer, trafikteki araçların, emniyet ve karayolları ekiplerinin bildirdikleri yol güzergahlarını kullanmaları, yoğun olan yolları mümkünse kullanmamaları, oluşabilecek kaza ve yoğun yağışa maruz kalanların 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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