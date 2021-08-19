Afganlarla ilgili skandal tişört! İnsanların uçaktan düştüğü anı kâra çevirdiler
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Afganlarla ilgili skandal tişört! İnsanların uçaktan düştüğü anı kâra çevirdiler

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından ülkeyi terk etmek isteyenler de uçakların üstünde seyahat yapmaya çalıştı. Ancak uçaktan düşenler oldu. Bu anların, bir tişörte basılıp internetten satışa çıkarılması büyük tepki çekti.

Afganistan'da 11 gün süren çatışmaların ardından hükümet güçlerini mağlup eden Taliban, ülkede yönetimi ele aldı. Taliban'ın son olarak Kabil'e girmesinin ardından binlerce kişi de tek çıkış kapısı olan Kabil Havalimanı'na akın etti. Ülkelerin gönderdiği uçaklar ve askeri kargo uçaklarıyla tahliye olmaya çalışan Afganlar, kapasitelerin dolması nedeniyle uçakların üstüne çıktı. Ancak uçağın kalkışından kısa süre sonra düşüşler başladı.

İNSANLARIN DÜŞTÜĞÜ ANLARI TİŞÖRT YAPTILAR

Afganların uçaktan düştüğü anlar, tüm dünyada etki yaratırken, o anlarla ilgili skandal bir hareket geldi. Afganların uçaktan düştükleri anı kara çevirmek isteyen fırsatçılar, insanların uçaktan düştüğü anların yer aldığı fotoğrafı tişört haline getirip internetten satışa çıkardı. Tişörtler kısa sürede büyük tepki aldı.

İşte o tişörtler:

Afganlarla ilgili skandal tişört! İnsanların uçaktan düştüğü anı kâra çevirdiler
Afganlarla ilgili skandal tişört! İnsanların uçaktan düştüğü anı kâra çevirdiler
Afganlarla ilgili skandal tişört! İnsanların uçaktan düştüğü anı kâra çevirdiler
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Afganlarla ilgili skandal tişört! İnsanların uçaktan düştüğü anı kâra çevirdiler - Haberler
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