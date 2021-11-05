AFAD personel alımı başvuruları ne zaman? AFAD personel alımı şartları neler? AFAD Personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ), iki ayrı ilanla personel alımı yapacağını duyurdu. 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile farklı branşlarda 648 personel alımı yapılacak. Uygulamalı ve sözlü şekilde yapılacak sınav için AFAD İşçi alımı başvuruları ne zaman? AFAD personel alımı şartları neler? AFAD Personel alımı başvurusu nasıl yapılır? soruları gündemde. Personel ılımı ile ilgili detaylar haberimizde.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını, 18 Kasım (10:00) – 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil

Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi

üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

3.2. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri

dikkate alınmayacaktır.

3.3. Bu ilanda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul

edilmeyecektir.

AFAD PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen

bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya

kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş

bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş

veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

şartlarını taşımak.

2.2. Sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.

2.3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

2.4. Ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar için; mesleki ve teknik ortaöğretim

kurumlarının Tablo-3'de belirtilen alanları ve dalları ile bunlara denkliği kabul edilen dallarından

mezun olmak.

2.5. Ön lisans düzeyinde başvuran adaylar için mesleki ve teknik ortaöğretim

kurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların "Acil Durum

ve Afet Yönetimi veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" programları ile bunlara denkliği kabul edilen

programlarından mezun olmak.

2.6. Tablo-3 ve Madde 2.5.'de belirtilen mezuniyet alanları dışında yapılan başvurular kabul

edilmeyecektir.

2.7. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön

lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60

(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim

durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran

adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre en yüksek puana sahip olandan

başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava

girmeye hak kazanacaktır.

2.8. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak

sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim) için yapılan başvurular kabul

edilmeyecektir.

2.9. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

2.10. Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla

1.90 metre, kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1

metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.

2.11. Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet