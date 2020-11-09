Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

09.11.2020 23:46 | Son Güncelleme: 10.11.2020 00:17
Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

EGE Denizi'nde, merkez üssü Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EGE Denizi'nde, merkez üssü Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.30'da meydana gelen depremin derinliği 7,00 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntının İzmir'in Menderes ilçesine 18 kilometre mesafede olduğu açıklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

İlgili Haberler

Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
İzmir Menderes açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İzmir Menderes açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem (2)
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Orhan Veli Türkan Şoray Demet Özdemir Hazar Ergüçlü
Spor Fatih Terim Caner Erkin Mehmet Topal Ali Şansalan Sergen Yalçın
Daha Fazla Kasım İstifa Fenerbahçe Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 00:18:27. #1.15#
title