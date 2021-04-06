AFAD Bursa İl Müdürü Mumcu: "Bursa'nın afet risklerinin azaltılması artık zorunluluktur"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFAD Bursa İl Müdürü Mumcu: "Bursa'nın afet risklerinin azaltılması artık zorunluluktur"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AFAD Bursa İl Müdürü Mumcu: 'Bursa'nın afet risklerinin azaltılması artık zorunluluktur'

Bursa'daki afet risklerini belirlemek ve belirlenen afet risklerini azaltarak can ve mal kaybını asgari düzeye indirmek amacıyla AFAD Bursa İl Müdürlüğü öncülüğünde ildeki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 'Afet...

Bursa'daki afet risklerini belirlemek ve belirlenen afet risklerini azaltarak can ve mal kaybını asgari düzeye indirmek amacıyla AFAD Bursa İl Müdürlüğü öncülüğünde ildeki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 'Afet Risk Azaltma Planı 1. Çalıştayı' yapıldı.

Çalıştay, Merinos AKKM'de salgın kurallarına uygun olarak gerçekleştirilirken, afet alanında başarılı çalışmalarıyla bilinen akademisyenler tarafından risk azaltma kapsamında sunumlar gerçekleştirildi. AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu, müdahale alanında yapılan çalışmaların yanı sıra ilin afet risklerinin azaltılmasının artık zorunluluk olduğu ifade etti.

AFAD Başkanlığı Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan ise AFAD Başkanlığı olarak İRAP çalışmalarına çok büyük önem verdiklerini, planın dinamik bir plan olduğu ve planın uygulanması için belediyeler başta olmak üzere tüm paydaşların kilit rol oynadığı, planın belli periyotlarla revize edilmesi gerektiği söyledi.

Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu tarafından ise yaşadığımız coğrafyanın afetler açısından hassasiyeti dile getirilerek, bu planın yaşayan bir plan olacağı ve tüm paydaşlarca işbirliği içinde hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Geçmişte yaşanan ve yaşanması muhtemel afet olayları göz önüne alınarak ve anket çalışması sonucu Bursa'da öne çıkan deprem ve tsunami, heyelan, kaya düşmesi, çığ, sel, taşkın, endüstriyel kazalar, yangın, iklim Değişikliği ve meteorolojik olaylar konularında 5 masa oluşturularak, masalarda görevli kurum temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda Bursa'nın başlıca 5 afet riskinin GZFT analizi gerçekleştirildi. 5 afet riski konusunda il düzeyinde afet senaryoları oluşturularak senaryolara göre alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

Çalıştayın 2. ise Haziran ayında yapılması planlanıyor. - BURSA

AFAD Bursa İl Müdürü Mumcu: 'Bursa'nın afet risklerinin azaltılması artık zorunluluktur'
AFAD Bursa İl Müdürü Mumcu: 'Bursa'nın afet risklerinin azaltılması artık zorunluluktur'
AFAD Bursa İl Müdürü Mumcu: 'Bursa'nın afet risklerinin azaltılması artık zorunluluktur'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Esra Erol Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Okay Yokuşlu Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AFAD Bursa İl Müdürü Mumcu: "Bursa'nın afet risklerinin azaltılması artık zorunluluktur" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 09:46:51. #1.14#
title