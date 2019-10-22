22.10.2019 13:20

Adliyeye sevk edilen 30 emlak dolandırıcısı tutuklandı

İSTANBUL - Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları ev satma bahanesiyle dolandıran 30 şebeke üyesi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları ev satma bahanesiyle dolandıran şebekeye geçtiğimiz günler operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 9'u kadın 35 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin 120'den fazla vatandaşı 150 milyon TL'nin üzerinde zarara uğrattığı tespit edilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler dün Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti. 35 şüpheliden 30'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA