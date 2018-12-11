Adıyaman Üniversitesinde Servis Hizmeti

Adıyaman Üniversitesi, öğrencilerine yönelik hizmetlerde tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor.

Yağmurlu günlerde Adıyaman Üniversitesi Cendere Kapısından Merkez Külliyesi içerisine ulaşımın rahatlıkla sağlanabilmesi için servis hizmetleri devam ediyor.

Son birkaç yıldır bu hizmeti başlattıklarını vurgulayan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, "Üniversitemiz gerek yerleşim alanı gerekse öğrenci sayısı ve çalışanlarıyla her geçen gün büyüyor, dolayısıyla üniversite içindeki ulaşımın da hiç kimsenin mağduriyetine mahal vermemesi gerekiyor. Öğrencilerimiz elbette bizlerin kıymetlisi, biz onlar için buradayız. Bize emanet edilen evlatlarımıza en iyi hizmeti sunmak da bizim en büyük vazifemiz. Yağışlı ve soğuk günlerde öğrenci ve personelimizin külliye içinde daha rahat hareket edebilmelerine imkan sağlamak için servis araçları ile öğrenci ve personelimizi istedikleri yerlere taşıyoruz" diye konuştu.

Servis imkanından faydalanan öğrenciler, özellikle yağmurlu günlerde kendilerine sunulan hizmetten dolayı duydukları memnuniyetleri dile getirdi. - ADIYAMAN