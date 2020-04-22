ADIYAMAN Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen 650 kişi karantinaya alındı
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ADIYAMAN Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen 650 kişi karantinaya alındı

Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen 650 kişi karantinaya alındıSUUDİ Arabistan ve Cezayir'den Adıyaman'a gelen 650 Türk vatandaşı koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarına yerleştirilerek 14 gün süreyle karantinaya alındı.

22.04.2020 21:34 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:37
ADIYAMAN Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen 650 kişi karantinaya alındı

Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen 650 kişi karantinaya alındı

SUUDİ Arabistan ve Cezayir'den Adıyaman'a gelen 650 Türk vatandaşı koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarına yerleştirilerek 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan ve Cezayir'de kalan 650 Türk vatandaşı uçaklarla Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Buradan AFAD ve polis eşliğinde otobüslere bindirilen vatandaşlar Adıyaman'a getirildi. Tedbir kapsamında 14 karantinaya alınan Türk vatandaşları sağlık kontrollerinin ardından Altınşehir Mahallesi'ndeki Kız Safvan bin Muattal Yurdu'na yerleştirildi. Yurt dışında oturan vatandaşların 81 ilde yurtlarda misafir edildiğini belirten Adıyaman Gençlik ve Haberleri, Spor Haber'>Spor Müdürü Fikret Keleş, "Malumunuz koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bununla ilgili gerekli önlemler alınmakta. Şu anda yurt dışından yaşayan vatandaşlarımızı 81 ildeki tüm Gençlik Spor Bakanlığına ait olan Kredi Yurtlar Kurumlarında misafir ediliyor. İlimizde de geçen hafta malumunuz Sırbistan Karadağ'dan gelen 479 işçimizi misafir edip yolcu ettik. Bu hafta itibari ile Sudi Arabistan ve Cezayir'den yaklaşık 650 misafirimizi ağırlayacağız. Hepimizin temennisi odur ki; hiçbir sıkıntı olmaksızın, gelen misafirlerimizi ilimizde en güzel şekilde ağırlamak" dedi.

ADIYAMAN Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen 650 kişi karantinaya alındı

Kaynak: DHA

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