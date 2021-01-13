Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

13.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:34
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

Ekipler, plakası belirtilmeyen bir otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 840 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay İlker Başbuğ Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Demet Özdemir Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk İzmir Kongre Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 11:35:37. #1.15#
title