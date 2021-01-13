Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
13.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:34
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.
Ekipler, plakası belirtilmeyen bir otomobili ilçe girişinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 840 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül