Adıyaman'da orman yangını
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Adıyaman'da orman yangını

Adıyaman'da orman yangınıADIYAMAN'da, ormanlık alanda yangın çıktı.

14.07.2020 17:56 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:52

Adıyaman'da orman yangını

ADIYAMAN'da, ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ile Adıyaman İtfaiyesi'ne bağlı çok sayıda ekip ve köylüler müdahale ediyor.

Yangın, öğleden sonra merkeze bağlı Dağkuycak köyü kırsalındaki ormanlık alanda başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekibi sevk edildi. Kısa sürede 5 dönümlük alana yayılan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri iş makineleriyle müdahale ediyor. Ekiplere köylüler de destek veriyor.

Adıyaman'da orman yangını

Kaynak: DHA

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