Motosikletin çarptığı işitme engelli yaya yaralandı
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Motosikletin çarptığı işitme engelli yaya yaralandı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da, yolun karşısında geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı işitme engelli yaya yaralandı.

Adıyaman'da, yolun karşısında geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı işitme engelli yaya yaralandı.

Erkan A. idaresindeki 02 LD 419 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ve işitme engelli olduğu öğrenilen Üryan A'ya çarptı.

Kazada yaralanan Üryan A, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Motosikletin çarptığı işitme engelli yaya yaralandı
Motosikletin çarptığı işitme engelli yaya yaralandı
Motosikletin çarptığı işitme engelli yaya yaralandı
Motosikletin çarptığı işitme engelli yaya yaralandı
Motosikletin çarptığı işitme engelli yaya yaralandı
Motosikletin çarptığı işitme engelli yaya yaralandı
Motosikletin çarptığı işitme engelli yaya yaralandı
Motosikletin çarptığı işitme engelli yaya yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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