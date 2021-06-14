Motosikletin çarptığı işitme engelli yaya yaralandı
Adıyaman'da, yolun karşısında geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı işitme engelli yaya yaralandı.
Adıyaman'da, yolun karşısında geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı işitme engelli yaya yaralandı.
Erkan A. idaresindeki 02 LD 419 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ve işitme engelli olduğu öğrenilen Üryan A'ya çarptı.
Kazada yaralanan Üryan A, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül