Adıyaman'da kar nedeniyle 27 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

11.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:32

Adıyaman'da kar ve tipi nedeniyle 27 yerleşim biriminin yolu kapandı.



İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Çelikhan ve Sincik ilçelerine bağlı 9 köy ve 18 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.



Erdoğan, 40 kişilik ekibin 36 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Kaynak: AA