Adıyaman'da İki Grup Arasında Bıçaklı Sopalı Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Mara Mahallesi Kilise yakınlarında bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesiyle taraflar bıçak ve sopalarla birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polisin müdahale ettiği kavgada Y.A. bıçak darbeleriyle yaralanırken, Y.N. ise sopa ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN