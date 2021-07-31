Adıyaman'da 23 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da 23 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Adıyaman'da 23 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzısıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 23 ev karantinaya alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül