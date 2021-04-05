Adil Biçer: "Projelerimizi Başkan Alim Işık'a da anlattık"
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Adil Biçer: "Projelerimizi Başkan Alim Işık'a da anlattık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Adil Biçer: 'Projelerimizi Başkan Alim Işık'a da anlattık'

Simav'a ziyarete gelen Kütahya Belediyesi'nin Simavlı Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ilçeye hizmet için hazırlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Simav'a ziyarete gelen Kütahya Belediyesi'nin Simavlı Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ilçeye hizmet için hazırlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, "İlçemizi ve belediyemizi ziyaret eden hemşerimiz Prof. Dr. Alim Işık ile istişarelerde bulunduk. Başkan Işık'a jeotermale dayalı organize sera ile ilgili gelişmeleri, Maden Teknik Arama (MTA) tarafından başlatılan ilk sondaj çalışmasını, yeni sanayi sitesi için yapılan hazırlıklar ile sonuçlanan projelerimizi anlattık. Hemşerimiz Işık'a ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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