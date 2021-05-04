Adem Büyük gol sayısını 14'e çıkardı
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Adem Büyük gol sayısını 14'e çıkardı

Adem Büyük gol sayısını 14'e çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor'un 33 yaşındaki futbolcusu Adem Büyük, Kayserispor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 14'e çıkardı.

Yeni Malatyaspor'un 33 yaşındaki futbolcusu Adem Büyük, Kayserispor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 14'e çıkardı.

Süper Lig'in 39. haftasında Kayserisporla 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor da beraberliği getiren golü Adem Büyük kaydetti. Mücadelenin 65. dakikasında sahneye çıkan Büyük, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 33 yaşındaki futbolcu Kayserispor karşısında bulduğu golle bu sezonki gol sayısını 14'e çıkarırken, 2'de asisti bulunuyor. Adem Büyük attığı 14 golle Süper Lig'de en çok gol atan Türk futbolcu konumunda bulunuyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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