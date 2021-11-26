Adana Ticaret Borsası
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 3,40 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 3,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Buğday
|Kg
|4,55
|4,65
|Mısır
|Kg
|3,30
|3,40
|Ayçiçeği
|Kg
|5,80
|5,90
|Soya fasulyesi
|Kg
|5,70
|5,80
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|31,40
|31,50
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Eren Bozkurt - Ekonomi Haberleri
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