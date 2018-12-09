Adana - Parkta Kendini Öldürmek İstedi

Parkta kendini öldürmek istedi

Adana'da İnönü Parkı'na gelen Muzaffer A. (37), sol göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Muzaffer A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı'nda meydana geldi. Parka gelen Muzaffer A., iddiaya göre sol göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek kendini öldürmek istedi. Bu sırada parkın yakınlarında devriye görevi yapan çarşı mahalle bekçilerinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Muzaffer A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Muzaffer A.'nın kendini yaraladığı tabancaya incelemek üzere el koydu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.